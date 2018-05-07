В Новороссийске организовали арт-перфоманс к инаугурации Путина

В день инаугурации президента России в Новороссийске организовали праздничный флешмоб – несколько сотен человек выстроились на городской набережной, составив слово «Путин».

Инициаторами флешмоба оказались участники движения Putin Team из числа местных жителей. Более 1,2 тыс. человек с воздушными шарами собрались на площади городского морского вокзала и выстроились в огромную надпись «Путин» и сердце под ней.

Видео арт-перфоманса опубликовано на YouTube.

Таким образом участники флешмоба решили поздравить Владимира Путина с вступлением в должность главы государства, показав, что Новороссийск вместе со всей страной поддерживает и ценит президента.

В Свердловской области также к инаугурации Путина испекли огромный торт весом более 100 килограммов. Таким образом президента поздравили кондитеры Сысертского хлебокомбината.

Putin Team – это неформальное общественное движение, созданное в конце 2017 года по инициативе хоккеиста Александра Овечкина. Цель проекта – объединить людей, которые гордятся Россией, хотят сделать ее сильнее и поддерживают деятельность президента Владимира Путина.

Избранный президент Владимир Путин 7 мая принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок.