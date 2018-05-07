В Кремле анонсировали присутствие Путина на рассмотрении кандидатуры Медведева

Во вторник, 8 мая, президент России Владимир Путин посетит Госдуму, где будет рассматриваться кандидатура Дмитрия Медведева на пост главы кабмина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, собирается», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что фракция «Единой России» и ЛДПР поддержали предложенную Путиным кандидатуру Медведева. КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против.

Газета ВЗГЛЯД предсказывала, что Дмитрий Медведев сохранит пост главы правительства и после 7 мая, и перечисляла задачи, которые глава государства поставит перед кабинетом министров.