СБУ увидела «причастность России» к обстрелу Мариуполя

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что «российские военные» якобы причастны к обстрелу Мариуполя в январе 2015 года, в результате которого погибли 30 человек и еще более сотни пострадали.

Грицак рассказал, что СБУ передаст в Международный суд ООН записи якобы перехваченных телефонных разговоров. По его словам, к обстрелу причастны «российские военные». Он утверждает, что операцией «с российской территории руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ, генерал-майор Степан Ярощук».

Кроме того, продолжил Грицак, в Донецке за «операцию» отвечал «полковник ВС РФ Александр Цаплюк (позывной «Горец»), а координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС РФ Максим Власов (позывной «Югра»)», передает РИА «Новости».

Он сообщил, что в связи с произошедшим обстрелом 11 людям объявлено подозрение, четверо из них – граждане Украины, остальные – россияне. Все они объявлены в розыск.

Ранее Киев обращался в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против России. Между тем Международный суд ООН не признал доказанными тезисы Киева об «агрессии» и «оккупации».

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.