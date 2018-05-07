Глава ОКР оценил последствия потери Россией места в МОК

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что потеря Россией места в МОК вряд ли скажется на отстаивании интересов своих спортсменов в организации.

«Я не думаю, что это повлияет», – передает РИА «Новости» слова Жукова.

В конце апреля российские спортсмены одержали очередную победу в Спортивном арбитраже в Лозанне, который признал необоснованными обвинения в использовании допинга в отношении российского лыжника Александра Легкова и полностью его оправдал.

Напомним, в начале мая президент МОК Томас Бах заявил, что МОК будет подавать апелляцию мм на решение Спортивного арбитражного суда (КАС) по российским спортсменам, которых ранее необоснованно обвинили в применении допинга.