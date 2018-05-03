МОК решил подать апелляцию на вердикт КАС по российским спортсменам

Международный олимпийский комитет будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (КАС) по российским спортсменам, которых ранее необоснованно обвинили в применении допинга, заявил президент МОК Томас Бах.

«Мы обсудили решение CAS, касающееся российских атлетов и их апелляций по решению комиссии (Дениса) Освальда. И совет принял решение направить апелляцию на это решение», – передает его слова РИА «Новости».

В конце апреля российские спортсмены одержали очередную победу в Спортивном арбитраже в Лозанне, который признал необоснованными обвинения в использовании допинга в отношении российского лыжника Александра Легкова и полностью его оправдал.

Также пожизненную дисквалификацию бобслеиста Алесандра Зубкова заменили запретом на участие в Зимних олимпийских играх в Пхенчхане.

В феврале Международная федерация лыжного спорта (FIS) сняла временное отстранение от соревнований с Александра Легкова, Никиты Крюкова и еще шести российских лыжников. Однако МОК отказался допускать 15 оправданных арбитражем россиян.