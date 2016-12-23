Суд в Лозанне полностью оправдал лыжника Легкова по делу о допинге

Спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне признал необоснованными обвинения в использовании допинга в отношении российского лыжника Александра Легкова.

Коллегия CAS полностью оправдала Легкова, сообщает «Интерфакс». По мнению судей, убедительные доказательства, подтверждающие выдвинутые против спортсмена обвинения, отсутствуют.

Кроме того, арбитраж принял решение по делу бобслеиста Алесандра Зубкова, дисквалифицированного пожизненно по решению МОК. Дисквалификация заменена запретом на участие в Зимних олимпийских играх в Пхенчхане.

В феврале Международная федерация лыжного спорта (FIS) сняла временное отстранение от соревнований с Александра Легкова, Никиты Крюкова и еще шести российских лыжников. Российские лыжники были отстранены 22 декабря после изучения доклада Ричарда Макларена, на основании заявлений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова