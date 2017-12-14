Началась церемония инаугурации президента Путина

В Большом Кремлевском дворце началась инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Он вступает в должность главы государства в четвертый раз в своей политической карьере. Высший государственный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет.

Владимир Путин возглавил Россию в 2000 году, а в 2004 году был переизбран на пост президента. Он не участвовал в выборах 2008 года, поскольку, по Конституции, один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, Путин занял в мае 2008 года пост премьер-министра страны. В том же году в Конституцию были внесены изменения, согласно которым президент теперь избирается не на четыре, а на шесть лет.

Путин вновь встал во главе государства в 2012 году. В 2018-м он одержал победу на выборах с рекордной поддержкой – свои голоса за него отдали более 56,4 млн избирателей.

Нынешняя церемония инаугурации – седьмая в истории современной России. По сложившейся традиции она проходит в парадной резиденции главы государства – Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков накануне рассказал об основных пунктах церемонии вступления избранного президента Владимира Путина в должность.

Приглашенные на инаугурацию гости будут размещены не только в залах Большого Кремлевского дворца, но и на Соборной площади. В этот раз на церемонии будут присутствовать и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании.

После инаугурации вступивший в должность президент вправе внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра на рассмотрение. Когда это будет сделано – прерогатива главы государства. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Дмитрий Медведев, вероятно, сохранит пост главы правительства и после 7 мая, и перечисляла задачи, которые глава государства поставит перед кабмином. Новые майские указы президента появятся с формированием нового кабмина, что, вероятно, произойдет в течение нескольких недель.

Как верховный главнокомандующий Путин управляет стратегическим ядерными силами России. После церемонии он вновь получит все атрибуты власти, в том числе «ядерный чемоданчик» – устройство, хранящее коды для приведения в действие ядерного арсенала, оно всегда находится у высших политических и военных руководителей государства, обладающего ядерным оружием.

По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 82% граждан. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России.