В Кремле рассказали о сценарии инаугурации Путина

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал об основных пунктах церемонии вступления избранного президента Владимира Путина в должность. Инаугурация состоится в понедельник, 7 мая.

Песков рассказал ТАСС, что с началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля в Большой Кремлевский дворец. Избранный глава государства пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу.

После этого, продолжил пресс-секретарь, президент выйдет через Красное крыльцо БКД на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка. В Благовещенском соборе Кремля по традиции пройдет краткое богослужение, добавил он.

Песков уточнил, что во время нынешней церемонии приглашенные на инаугурацию гости будут размещены не только в залах Большого Кремлевского дворца, но и на Соборной площади. Он отметил, что на церемонии в этот раз будут присутствовать и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании.

Церемония начнется 7 мая в полдень. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие задачи поставит президент перед новым Кабинетом министров.