«Доказательства» российского «вмешательства» в выборы решили опубликовать в США

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США собирается опубликовать рекламные объявления, которые размещались в Facebook в ходе американской избирательной кампании 2016 года якобы на российские деньги, сообщают СМИ.

Комитет планирует доказывать вмешательство России в американские президентские выборы с помощью публикации около 3 тыс. рекламных объявлений, передает «Интерфакс» со ссылкой на Wall Street Journal.

Источники Wall Street Journal утверждают, что за рекламу платило Internet Research Agency («Агентство интернет-исследований»), передает РИА «Новости».

Американская сторона приписывает Internet Research Agency «вмешательство» в выборы в США. По мнению Вашингтона, к этому причастны власти России.

Законодатели намерены указать, на какие группы населения были нацелены объявления, сколько они стоили, а также какое число людей их видело, передает ТАСС.

Сейчас идут споры о том, какую информацию о пользователях, которые ставили лайки и делали репосты, необходимо оставить скрытой.

Объявления могут быть опубликованы на этой неделе или позже.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала заявления Facebook о том, что Россия якобы пыталась повлиять на исход выборов в США.

Facebook опубликовал данные, из которых ясно, что больше половины «российской» рекламы американцы увидели только после выборов. Позже Facebook и вовсе исключила из опубликованного доклада упоминание о России. Глава Facebook Марк Цукерберг объявил об удалении из социальной сети более 270 аккаунтов и страниц, якобы подконтрольных «Агентству интернет-исследований», некоторые из которых принадлежали российским СМИ.