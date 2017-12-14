«Евровидение» официально стартовало в Лиссабоне

В Лиссабоне официально стартовал международный песенный конкурс «Евровидение».

Открытие прошло на набережной реки Тежу, красную дорожку заменили синей – под цвет реки, а также в связи с главной темой конкурса, которой стал океан. Девизом нынешнего смотра стали слова «Все на борт!» («All Aboard!»), передает ТАСС.

В церемонии, которая прошла в Музее искусства, архитектуры и технологии, приняли участие делегации всех 43-х стран, участвующих в конкурсе.

Как рассказала российская участница Юлия Самойлова, журналисты спрашивали ее, «о чем песня, а также про Тимошку» – терьера, с которым Самойлова посетила открытие. По словам главы российской делегации Юрия Аксюты, россиян принимают в Лиссабоне «очень доброжелательно».

Во вторник 19 участников первого полуфинала выступят на арене Altice в Парке Наций. Первый полуфинал откроет певица Aisel (Айсель) из Азербайджана. Самойлова выступает во втором полуфинале, он пройдет 10 мая. 12 мая состоится финал.

Напомним, интернет-пользователей разочаровало просочившееся в социальные сети видео с репетиции выступления российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой, они призвали срочно заменить певицу на звезду Instagram Ольгу Бузову.