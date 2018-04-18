Зрители «Евровидения» потребовали срочно заменить Самойлову на Бузову

Интернет-пользователей разочаровало просочившееся в социальные сети видео с репетиции выступления российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой, они призвали срочно заменить певицу на звезду Instagram Ольгу Бузову.

«Если в этом году они уже ошиблись, то, надеюсь, в следующем исправятся. Если мы посылаем кого попало, то лучше бы Бузову отправили. Она гораздо лучше подходит для такой роли, Бузова хотя бы своими танцульками номер вытянула», – пишут в комментариях под видео с репетиции.

«Ужасный голос, будто режут ее по живому. Вроде девушка не плохая. Но все настолько плохо, что даже Бузова лучше бы выступила», – соглашается другой комментатор.

«Бузова бы однозначно порвала», «Бузова лучше поет – 100%» , – добавляют пользователи.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 20 Апр 2018 в 12:09 PDT

«Да уж. Гора. Фантазии больше ни на что не хватило, конечно, решили сделать максимально убогую гору. Ну хоть тональность понизили, орать не будет так, как Москве. Ужас, как стыдно за Россию, у нас много хороших и достойных певцов, умеющих петь, неужели нельзя было никого из них отправить на конкурс?» – пишет пользователь под псевдонимом Meow.

В то же время многие поддерживают Самойлову, уверяют, что она переволновалась. «Назад дороги нет. За тобой Россия, Юля. Крепись и не теряй мужества», – призывают в Сети.

«Я рад, что Юля поедет, пусть в ее жизни будет яркий момент, даже если ее вокал и не образцовый. Я думаю, она такую поездку заслужила. И вы что-то на Бузову (например) так не рявкаете, хотя та и с руками, и с ногами. Пусть лучше будут такие, как Юля, петь, чем такие, как Бузова», – пишет Sam Esq.

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) 18 Апр 2018 в 8:45 PDT

«Поражает внутренняя сила этой девочки. Через столько прошла и не сломалась. А какие оценки поставит прогнившая Европа это не важно. При нынешних политических обстоятельствах оценок высоких не будет», – пишет pianoguyyy.

Ранее Бузовой прочили участие в «Евровидении» из-за слухов о романе с Филиппом Киркоровым.