Трагически погиб основатель театра «Приют комедианта» Томошевский

В субботу в результате несчастного случая трагически погиб заслуженный деятель искусств России, актер и режиссер Юрий Томошевский, который основал театр «Приют комедианта» в Петербурге.

«5 мая 2018 года трагически погиб в результате несчастного случая актер и режиссер, заслуженный деятель искусств России Юрий Валентинович Томошевский», – приводит РИА «Новости» сообщение Романтического театра Юрия Томошевского.

Томошевский, по данным СМИ, погиб во время частной поездки в Германию. Ему был 61 год.

В 1987 году при поддержке Георгия Товстоногова Томошевский открыл в подвальном помещении в центре Ленинграда театр «Приют комедианта», долгие годы он был его худруком.

С 2006 года Томашевский был главным режиссером государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, также с 2013 года возглавлял Романтический театр своего имени.