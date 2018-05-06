Российские борцы-вольники завоевали три золота за один день на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по борьбе в Каспийске три российских борца вольного стиля завоевали золотые медали.

Гаджимурад Рашидов одержал победу в весовой категории до 61 кг, обыграв грузина Беку Ломтадзе со счетом 4:1, передает РИА «Новости».

Артур Найфонов победил в весовой категории до 86 кг, победив азербайджанца Александра Гостиева.

Абдулрашид Садулаев также завоевал золото в весовой категории до 92 кг – он победил в финале азербайджанца Шарифа Шарифова.

В прошлое воскресенье на ЧЕ в Каспийске три золота за день завоевали российские борцы греко-римского стиля.