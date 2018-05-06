Трампа предостерегли от сближения Ирана с Россией

В ближайшие дни американский президент Дональд Трамп может восстановить санкции против Ирана, что фактически приведет к расторжению ядерной сделки; этот шаг Вашингтона приведет к сближению Тегерана с Москвой, пишет Newsweek.

Трамп может уничтожить договор по иранской ядерной программе, который в 2015 году было подписан США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией. Правительства этих стран соглашались снять экономические санкции с Тегерана. Взамен он обязывался свернуть разработку ядерных технологий, передает ИноТВ содержание статьи Newsweek.

Автор публикации пишет, что Россия превратится в самого важного союзника Тегерана и альянс между двумя странами укрепится, если сделка будет разорвана. Это, в свою очередь, может «подорвать американское влияние» на Ближнем Востоке, уверен Newsweek.

Издание добавляет, что Россия и Иран уже «успешно потеснили» Соединенные Штаты в Сирии. Отмечается, что Москве и Тегерану даже удалось еще сильнее отдалить от Вашингтона его союзницу по НАТО – Анкару: российские, иранские и турецкие представители встречались для координации политики на сирийском направлении, причем без участия американцев и их западных союзников, подчеркивает автор.

Кроме того, на встрече с Владимиром Путиным иранский лидер аятолла Хомейни подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами может «изолировать» США, обращает внимание Newsweek.

Напомним, США обвинили Иран в обмане МАГАТЭ. Американский лидер Дональд Трамп негативно относится к ядерной сделке с Ираном и грозит выйти из соглашения. Тегеран заявил, что не будет пересматривать или вносить поправки в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).