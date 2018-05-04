Объединенное командование НАТО по Атлантике предложили разместить в США

Пентагон сообщил о своем предложении разместить новое объединенное командование НАТО по Атлантическому региону в американском Норфолке.

По мнению американского военного ведомства, из Норфолка командование «сможет успешно проводить операции по всему спектру миссий альянса в трансатлантическом регионе», передает РИА «Новости».

В Норфолке находится главная база американских ВМС на восточном побережье США.

Решение о том, где будет размещено командование НАТО по Атлантике, примет Совет альянса.