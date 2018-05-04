Раскрыт секрет необычной обуви Ким Чен Ына

Глава КНДР Ким Чен Ын, скорее всего, использует специальные стельки, чтобы выглядеть более высоким, пишут СМИ.

Журналисты южнокорейской газеты «Чосон ильбо» показали экспертам фотографии с саммита глав двух Корей, прошедшего 27 апреля, и попросили оценить внешний вид Ким Чен Ына, передает РИА «Новости».

Эксперты отметили, что Ким Чен Ын казался на 2-3 см ниже президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, рост которого составляет 168 см.

Они указали на необычную форму туфель Ким Чен Ына и выдвинули версию, что он носит специальные стельки, чтобы казаться выше. Это значит, что реальный рост Ына должен составлять около 162,5 см.

Лидеры Южной и Северной Кореи впервые встретились 27 апреля, пообещав добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Также утверждалось, что они задумались об объединении двух стран.