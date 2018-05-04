Трамп обвинил два крупных телеканала США в фальсификации новостей

Президент США Дональд Трамп обвинил NBC News в том, что телеканал испортился и использует несуществующие источники, став таким же «плохим», как CNN.

«NBC News снова неправы! Они ссылаются на «источники», которые постоянно ошибаются. Проблема в том, что эти источники, как и многие другие, наверное, не существуют, они сфабрикованы», – написал Трамп в своем Twitter.

Также он отметил, что NBC был ему «домом», когда Трамп вел на нем реалити-шоу «Ученик». Сейчас же, по словам президента США, канал «так же плох, как CNN с его фальшивыми новостями». «Грустно!» – заключил Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что NBC поправил опубликованный в четверг материал о прослушке ФБР телефонных разговоров бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. В изначальной версии текста со ссылкой на источники отмечалось, что ФБР прослушивало телефон Коэна и его разговоры с Белым домом. После редактуры в статье говорилось, что сотрудники бюро расследований отслеживали звонки Коэна, но не прослушивали их.

В апреле ФБР провело обыск в офисе адвоката Коэна, конфисковав налоговые документы, деловую документацию и электронные сообщения, включая переписку юриста с Трампом.