В Нидерландах семь компаний попали под следствие за Крымский мост

Генпрокуратура Нидерландов сообщила, что семь местных компаний попали под следствие за участие в строительстве Крымского моста в нарушение санкций Евросоюза.

По данным прокуратуры, компании предоставляли специальные устройства для забивки свай Крымского моста, сообщает Deutsche Welle.

Напомним, в сентябре 2017 года власти Нидерландов начали проверку участия двух местных компаний в строительстве Крымского моста.

Так, по сообщениям голландской прессы, компания Dematec Equipment построила одну из машин для строительства Крымского моста. Другая компания, Bijlard Hydrauliek, поставила «самую важную часть» для данной техники.

Позже директор компании Dematec Equipment Дерк Ван ден Хойвел отверг обвинения, поскольку строительство велось в России.