Сотрудника СБУ ранили в потасовке со стрельбой в Киеве

В результате конфликта со стрельбой в Киеве пострадал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в пресс-службе прокуратуры украинской столицы.

В результате потасовке задержаны трое человек, сообщает украинское издание UNN.

Уточняется, что инцидент произошел накануне, 3 мая, на одной из автостоянок города, куда прибыла комиссия чиновников для проведения проверки по решению суда. Между владельцами автостоянки и членами комиссии возник конфликт.

«Во время потасовки указанные мужчины совершили нападение на сотрудника спецслужбы, а один из злоумышленников достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону правоохранителя, ранив его», – сообщили в киевской прокуратуре.

Подозреваемых задержали на месте происшествия. Сотрудник СБУ госпитализирован.

На Украине после евромайдана серьезно увеличился уровень преступности. Так, 1 апреля возле ночного клуба в украинском городе Ивано-Франковск произошла перестрелка, двое ранены, задержаны 11 человек.