В Ивано-Франковске задержали 11 человек после перестрелки у ночного клуба

Возле ночного клуба в украинском городе Ивано-Франковск произошла перестрелка, двое ранены, задержаны 11 человек, сообщила полиция города.

«Около 3.00 на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка… В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба ранены в ноги, их госпитализировали», – приводит РИА «Новости» сообщение полиции.

Отмечается, что стреляли по людям на лестнице и в помещении ночного клуба.

Полицейские, прибывшие на место, задержали 11 человек. В автомобилях найдено и изъято оружие.

На Украине после «евромайдана» серьезно увеличился уровень преступности.