Пекин позвал Сеул и Токио на борьбу с торговым протекционизмом США

Китай, Япония и Южная Корея должны сообща противостоять торговому протекционизму, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Кун Сюанью перед началом 7-го трехстороннего саммита.

Он подчеркнул, что трем странам необходимо развивать региональную экономическую интеграцию и совместно противостоять торговому протекционизму, передает ТАСС.

Замглавы МИД КНР также выразил надежду на то, что в ходе визита премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином «обменяется мнениями о развитии межгосударственного сотрудничества».

Напомним, накануне делегация США прибыла в Китай для переговоров по торговле.

Ранее США выступили с угрозами в адрес Китая на случай провала переговоров по торговле. Пекин, в свою очередь, отверг ключевые требования США в торговой войне, пообещав дать отпор Вашингтону за односторонние действия по обострившимся торговым спорам.