Shaman и Мизулина вместе прошли по красной дорожке «Муз-ТВ»

Shaman появился на премии «Муз-ТВ» с Екатериной Мизулиной

Tекст: Вера Басилая

Ярослав Дронов (Shaman) вместе с Екатериной Мизулиной появился на красной ковровой дорожке XX юбилейной премии «Муз-ТВ», передает

РИА «Новости». Мероприятие проходит на площадке «Live Арена» в субботу, где собрались многие звезды российской музыки.

Shaman отметил, что теперь они с Мизулиной работают вместе на благо России. Его слова прозвучали в контексте их совместного выхода на мероприятие.

Пара появилась на красной дорожке в классических нарядах: Shaman выбрал костюм, а Мизулина – черное платье. Пока они позировали фотографам, поклонники артиста исполняли его популярную песню «Ты моя».

В субботу Shaman представит композицию «Прямо по сердцу», с которой он намерен выступить на международном конкурсе «Интервидение». Его выступление запланировано в рамках церемонии вручения премии «Муз-ТВ» «Легенда».

Ранее Екатерина Мизулина и певец Shaman вручали награду на премии интернет-контента ИРИ. В номинации «Вирусный контент» победил ролик «Мы – русские, с нами Бог!».