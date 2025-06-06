В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?0 комментариев
RT получил две награды на премии интернет-контента ИРИ
RT стал лауреатом двух номинаций Национальной премии интернет-контента ИРИ
На церемонии вручения Национальной премии интернет-контента ИРИ телеканал RT был отмечен сразу в двух номинациях, включая категорию «Вирусный контент».
RT завоевал две награды на Национальной премии интернет-контента ИРИ. В номинации «Вирусный контент» победу одержал ролик «Мы – русские, с нами Бог!», который был представлен публике ранее. Статуэтку победителя вручили Екатерина Мизулина и певец Shaman, передает RT.
Еще одной награды удостоился совместный проект RT и Владимира Мединского «Факультет истории». Этот проект был отмечен жюри премии за вклад в развитие интернет-контента. Церемония прошла с участием представителей медиа и общественных деятелей.
В прошлом году проекты Института развития интернета ранее собрали более 6,7 млн скачиваний.