Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Проекты ИРИ собрали более 6,7 млн скачиваний
Проекты ИРИ собрали более 6,7 млн скачиваний и получили высокую оценку пользователей
Созданные при поддержке Института развития интернета игры были скачаны более 6,7 млн раз, при этом более половины скачиваний приходится на мобильные детские игры.
Игры, разработанные при поддержке АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), собрали более 6,7 млн скачиваний и уникальных пользователей.
В топ-игр для ПК вошли такие проекты, как историческая «Смута», научно-фантастическая RPG «Сатурн» и другие. Среди мобильных игр лидируют «Академики Веселых Игр» и «Фиксики: Космическая история», набравшие более 1,7 млн и 1 млн скачиваний соответственно.
Заместитель гендиректора ИРИ Андрей Воронков отметил, что это предварительные данные, поскольку многие проекты вышли недавно и имели минимальные маркетинговые вложения.
Он также подчеркнул, что более половины скачиваний приходится на мобильные детские игры, и рассказал о выходе нового проекта «Приключения Пети и Волка» через две недели, который, по его мнению, заинтересует широкую аудиторию.
Ранее проекты ИРИ получили награды на премиях «Наш Игропром» и «Red Games Awards». «Бессмертная симфония» была признана «Лучшей визуальной новеллой», а многопользовательская стратегия «Передний край» стала «Лучшей игрой».
«Передний край» также получил награды в категориях «Лучшая патриотическая игра», «Лучший ранний доступ» и «Выбор энциклопедии Руниверсалис». «ССР: Враг из будущего» победил в номинации «Лучшая тактическая игра».