Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.4 комментария
Лукашенко предложил установить памятник Си Цзиньпину у Национального стадиона
Лукашенко предложил установить памятник Си Цзиньпину у построенного Китаем стадиона
На церемонии открытия нового Национального футбольного стадиона в Минске, построенного на Китаем, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил установить памятник главе КНР Си Цзиньпину рядом с ареной.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил поставить памятник председателю КНР Си Цзиньпину возле Национального футбольного стадиона, передает РИА «Новости».
Стадион, построенный на средства Китая, стал подарком белорусскому народу, а проект реализовала китайская сторона. Перед открытием Лукашенко показали скульптуру, изображающую белорусского и китайского футболистов, и заметил: «Тут памятник Си Цзиньпину нужно поставить».
Лукашенко напомнил, что идея строительства принадлежит самому Си Цзиньпину, который во время переговоров в Пекине неожиданно предложил подарить Минску стадион и бассейн международного уровня. Президент подчеркнул, что эти объекты полностью построены на китайские средства и поблагодарил «своего друга» и всех китайских партнеров, а также строителей.
Лукашенко выразил надежду, что новая арена станет символом белорусско-китайской дружбы и узнаваемым образом Минска. Он также отметил, что теперь сборная Белоруссии получит возможность продемонстрировать высокий класс футбола и оправдать ожидания болельщиков.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил укрепление традиционной дружбы и взаимного доверия между Китаем и Белоруссией.