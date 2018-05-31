В московском магазине Adidas избили охранников и украли товар

В магазине Adidas в Москве в произошла массовая драка между охранниками и посетителями, которые, предположительно, похитили товар.

Telegram-канал Mash опубликовал видеоролик с камер наблюдния, на котором видно, как неаколько человек пытаются выйти из магазина, но их пытается остановить охранник. В ответ молодые люди учиняют потасовку.

Отмечается, что компания Adidas готовит официальные извинения.

О том, где и когда произошел инцидент, не сообщается.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что 2 августа 2016 года в торговом центре на юго-западе Москвы произошла потасовка между охранниками и четырьмя злоумышленниками, обокравшими магазин спортивной одежды Adidas.