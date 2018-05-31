Режиссер Михалков рассказал о своих доходах на 50 страницах

Никита Михалков раскрыл информацию о своих доходах в декларации, которая занимает 50 страниц.

Как следует из декларация о доходах и имуществе, опубликованной на сайте Минкультуры России, в 2017 году Михалков заработал 529 млн рублей, передает РИА «Новости».

Также режиссер задекларировал 89 земельных участков, шесть жилых домов, шесть квартир, 11 нежилых зданий, вертолет и трактор. Отмечается, что имя Михалкова встречается среди учредителей или совладельцев десятков фирм с разнообразными сферами деятельности.

«Я работаю с 12 лет, то есть более шестидесяти. Мои мастер-классы за рубежом стоят от 20 до 35 тыс. долларов. Я наследник Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы. Я снялся более чем в 50 фильмах и снял более 15 картин как режиссер. Призы всех самых престижных фестивалей, включая Оскар, стоят на полках моего кабинета», – приводит слова Михалкова пресс-служба.

По его словам, только три последних фильма студии «ТРИТЭ Никиты Михалкова» собрали более 5 млрд рублей.

Режиссер подчеркнул, что платит все налоги и не переписывает свое имущество на родственников. «Мой финансовый менеджер талантливо и профессионально работает с ценными бумагами, вкладывая деньги в выгодные программы и инвестируя в доходные предприятия. И все средства мои размещены в банках России, а не закопаны в гаражах, и не спрятаны в офшорах», – сказал он.

Михалков добавил, что его дети и внуки живут в России, и заметил, что «можно не красть у государства и при этом быть обеспеченным гражданином своей страны».

Огромное количество страниц в декларации режиссер объяснил тем, что там содержится отчет о работе благотворительного фонда «12», в который он вкладывает деньги.