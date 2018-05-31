Кириенко анонсировал открытие отделение Фонда президентских грантов в Новосибирске

Фонд президентских грантов откроет отделение в Новосибирске, чтобы отслеживать и оказывать поддержку проектам НКО в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Как передает ТАСС, Кириенко напомнил, что в начале мая состоялся первый межокружной форум социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока.

«Там коллегам сложнее, они подальше от Москвы, поэтому специально был проведен форум для обмена лучшими практиками, для обучения тому, как работать с подачей заявок (на гранты, – прим. ВЗГЛЯД)», – прокомментировал Сергей Кириенко.

По его словам, в настоящее время Фондом президентских грантов подготовлено решение о том, чтобы открыть отделение в Новосибирске, «которое бы занималось мониторингом и оказанием поддержки проектам Сибири и Дальнего Востока».

«Это было бы правильно», – резюмировал Кириенко.

Напомним, ранее гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин заявил, что около 300 правозащитных проектов поступило в рамках первого конкурса на получение грантов главы государства в 2018 году.