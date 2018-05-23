На президентские гранты претендуют около 300 правозащитных проектов

Около 300 правозащитных проектов поступило в рамках первого конкурса на получение президентских грантов в 2018 году, об этом во вторник сообщил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Как отмечает РАПСИ, эта цифра несколько меньше, чем прошлогоднее количество заявок по проектам правозащитной тематики. Илья Чукалин объяснил это повышением активности правозащитных организаций в других сферах.

«У нас сейчас наблюдается очень интересная тенденция: правозащитные организации в массе своей стали уходить в другие направления, например, в просвещение и науку. Проекты по ресоциализации заключенных стали подавать по направлению социальное обслуживание, и выделить заявки по правозащитной тематике из общей массы уже сложнее. По «чистой» правозащитной тематике около 300 проектов, но в реальности их в два раза больше», – пояснил Чукалин.

Также он отметил, что в Фонд президентских грантов поступили 84 заявки по новому направлению, связанному с выявлением и поддержкой молодых талантов в сфере культуры и искусства. Чукалин отметил хорошее качество проектов по новому направлению и выразил мнение, что количество заявок по данной тематике увеличится в рамках второго конкурса.

В Фонде президентских грантов проходит заседание объединенного экспертного совета, на котором будут утверждены итоговые баллы заявок на участие в первом конкурсе 2018 года, и сформирован предварительный список победителей.

Для оценки 8 тыс. 353 проектов за месяц проведено 19,3 тысячи экспертиз. В подготовке заключений принял участие 681 независимый эксперт. После утверждения баллов, которые получат 8 тыс. 353 проектов, прошедших независимую экспертизу, будут предложены пороговые значения оценок. Проходные баллы позволят определить список возможных победителей первого конкурса. Окончательные итоги первого конкурса будут объявлены не позднее 1 июня 2018 года.

По указу Владимира Путина от 19 февраля, для проведения двух конкурсов по поддержке социально значимых проектов НКО, проектов по развитию гражданского общества и защите прав человека фонд-оператор грантов получит 8 млрд рублей.

На получение грантов могут претендовать проекты НКО, предполагающие деятельность по 13 направлениям, среди которых защита прав человека, поддержка семьи и детства, охрана здоровья, экология, сохранение исторической памяти.

В 2018 году впервые смогут получить грантовую поддержку проекты, направленные на выявление молодых талантов в области культуры и искусства. Всего на первый конкурс 2018 года было представлено 9 тыс. 175 проектов из 85 регионов России.