Фонд президентских грантов поощрит лучшие проекты россиян

Фонд президентских грантов проведет заседание объединенного экспертного совета, на котором будут утверждены итоговые баллы заявок на участие в первом конкурсе 2018 года и сформирован предварительный список победителей.

Объединенный экспертный совет сформулирует предложения в адрес координационного комитета по пороговым значениям проходных баллов. Встреча членов экспертного совета пройдет 23 мая после утверждения баллов, полученных проектами по результатам экспертизы, говорится в сообщении организаторов.

Таким образом в проект перечня победителей конкурса войдут все участники, заявки которых набрали баллы не ниже проходных. Эксперты конкурса оценили 8353 проектов, допущенных до независимой экспертизы.

За месяц было проведено 19,3 тыс. экспертиз – не меньше двух на каждую заявку. Всего в работе участвовал 681 эксперт.

С 14 по 22 мая результаты работы экспертов рассматриваются членами объединенного экспертного совета с участием членов координационного комитета по проведению конкурсов отдельно по каждому из 13 грантовых направлений.

Грантовый фонд двух конкурсов в 2018 году по решению Владимира Путина составляет 8 млрд рублей.

Всего на первый конкурс 2018 года было представлено 9175 проектов из всех 85 регионов.