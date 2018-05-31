Аваков возмутился реакцией на инсценировку убийства Бабченко

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что его удивила реакция международных организаций на «спецоперацию» с участием журналиста Аркадия Бабченко.

Аваков сказал, что у него вызывают удивление «заявления многих международных организаций» на тему того, что операция СБУ дезинформировала общество, передает РИА «Новости».

«Вы что хотели, чтоб Бабченко был убит и вы, Amnesty International или «Репортеры без границ» на этом примере говорили, что вот, у нас еще один погибший журналист?», – возмутился украинский министр.

Он добавил, что после ситуации с Бабченко украинские спецслужбы больше не будут руководствоваться общественным мнением.

Аваков отметил, что подобные операции проводились бы буквально каждый день, «если бы была такая возможность».

Напомним, в среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».

При этом президент Украины Петр Порошенко счел операцию СБУ по «убийству» журналиста блестящей.