Порошенко счел блестящей операцию по «убийству» Бабченко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что спецоперация СБУ по якобы предотвращению покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко проведена «блестяще».

«Все вы видели по телевидению вчера результаты блестящей операции, которая была проведена героями из Службы безопасности Украины, весь мир увидел настоящее лицо нашего врага – засылают оружие целые грузовики, засылают деньги для того, чтобы убивать украинцев, убивать журналистов, государственных деятелей», – сказал Порошенко, выступая с речью на последнем звонке в лицее в Ивано-Франковске, передает РИА «Новости».

По его словам, в ситуации с Бабченко виновата Россия.

«Когда мы схватили их на горячем, говорят, что мы не так действуем. Вам не украинцев надо осуждать, а Россию», – подчеркнул Порошенко.

Ранее экс-замглавы СБУ назвал недочеты спецоперации с Бабченко.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».