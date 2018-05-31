Путин поручил ФСБ уделить внимание выявлению законспирированных ячеек террористов

Президент Владимир Путин на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам в Кремле поручил органам госбезопасности уделить особое внимание выявлению законспирированных террористических ячеек.

«Большой комплекса задач стоит сегодня перед сотрудниками ФСБ России, прежде всего, в сфере противодействия терроризму. Статистика показывает, что количество преступлений террористической направленности в последние годы сокращается», – сказал Путин.

Вместе с тем, как подчеркнул Путин, «надо наращивать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом». «Надо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что рассчитывает на эффективность работы сотрудников ФСБ по другим направлениям, таким как контрразведка, защита госграницы, борьба с коррупцией.

Кроме того, президент высоко оценил уровень подготовки и оснащения Вооруженных сил России, отметив, что они надежно обеспечивают безопасность страны и глобальный баланс на планете.

«Высочайшая боеспособность наших Вооруженных сил, их современное оснащение и, главное – мужество, доблесть российских солдат и офицеров – это залог надежной защиты суверенитета и независимости России, обеспечения ее национальных интересов и безопасности, гарантия глобального баланса и мира на планете», – сказал Путин.

Президент также обозначил приоритеты военного строительства, напомнив, что они предметно обсуждались на недавних совещаниях с военачальниками и представителями ОПК в Сочи.

«Речь идет об укреплении ядерной триады, совершенствовании системы вооружения Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, в целом о сбалансированном развитии всех видов и родов войск», – отметил Путин, подчеркнув, что «особое внимание нужно уделять боевой подготовке частей и подразделений».

В этот раз в традиционную церемонию представления офицеров главе государства были внесены некоторые изменения с целью придать ей более торжественный характер: в Георгиевском зале были выставлены ведомственные знамена, а во время знакомства Путина с участниками церемонии играл Президентский оркестр.