В Госдуме ответили на призыв Макфола исключить Россию из Интерпола

«Макфол давно известен своими экстравагантными заявлениями, которыми он все время пытается поставить под сомнение любую деятельность России на международной арене. При этом со своими идеями он постоянно попадает в глупые ситуации», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Новиков, комментируя предложение Майкла Макфола исключить Россию из Интерпола.

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, различные международные организации, включая Интерпол, создавались не для обслуживания интересов США, а для общего блага всех стран.

«На самом деле вхождение России в состав Интерпола соответствует интересам не только российской стороны, но и многих других государств, потому сделанное Макфолом заявление вряд ли вызовет какой-то большой резонанс», – резюмировал Новиков.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, бывший американский посол в Москве Майкл Макфол призвал исключить Россию из числа стран-членов Интерпола.

«Россия должна быть исключена из Интерпола», – написал Макфол в своем Twitter.

Так он отреагировал на опубликованное в среду сооснователем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером сообщение о том, что Россия уже неоднократно пытается задержать его, используя международную полицейскую службу.

Уильям Браудер – международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

Утром в среду Браудер сообщал в Twitter, что его задержала полиция по запросу России в Интерпол. Позже стало известно, что Браудер отпущен сотрудниками полиции Мадрида. Браудер заявил, что находится в Испании для дачи показаний прокурору по делу «русской мафии».

В 2013 году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей. Его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.