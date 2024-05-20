Биотехнолог раскрыл способности нового штамма коронавируса FLiRT

Биотехнолог Духовлинов рассказал о сути мутаций нового штамма коронавируса FLiRT

Tекст: Татьяна Косолапова

Американские СМИ сообщили, что специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опасаются, что новые штаммы коронавируса группы FLiRT могут вызвать в летний период рост заболеваемости инфекцией, передают РИА «Новости».



«Новый штамм – FLiRT – это модификация штамма «омикрон», возникшая за счет появления трех новых мутаций, которые, собственно, и внесены частично в название», – говорит Духовлинов.

Он рассказывает, что первые две мутации произошли в том месте, с которым связываются нейтрализующие антитела, в том числе образующиеся при вакцинации. Это означает, что новый штамм может уходить от защитного иммунного ответа.

Однако те же самые элементы связывания антител также важны для соединения вируса с клетками и проникновения в них. Таким образом, уклоняясь от антител, эти варианты FLiRT в том числе потеряли способность интенсивно заражать клетки человека, продолжает собеседник.

В то же время третья мутация – 572 – позволяет вирусу более прочно связываться с клетками и в конечном итоге все-таки вызывать инфекцию. Это, по словам биотехнолога, приведет к тому, что течение заболевания может иметь другую динамику.

«Вирус, уходя от защитных антител, будет распространяться все больше. Вспышка заболеваемости вполне ожидаема даже в нашей стране, когда штамм доберется. Но механизм заражения частично изменился, соответственно течение болезни изменится. Опасность инфекции сохранится на том же уровне, характерном для коронавирусов», – прогнозирует Духовлинов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в России новая группа штаммов коронавируса FLiRT семейства «омикрон», в том числе KP.2, не обнаружена. Также в ведомстве отметили, что на территории страны доминирующим вариантами коронавируса являются JN.1 – 88%.

