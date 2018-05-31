В Роскосмосе запланировали урезать число замов

Число замов гендиректора Роскосмоса и исполнительных директоров госкорпорации может быть сокращено в два раза; в первую очередь это коснется руководителей финансово-экономического блока.

«Рассматривается вопрос о существенном сокращении количества заместителей (гендиректора) и исполнительных директоров госкорпорации. Считается, что их штат слишком раздут», – передает РИА «Новости» слова источника в ракетно-космической отрасли.

В данный момент в структуре управления госкорпорацией числятся два первых заместителя гендиректора, пять заместителей гендиректора, десять исполнительных директоров и главный финансовый директор.

В то же время в Федеральном космическом агентстве до преобразования в госкорпорацию насчитывалось менее десятка заместителей руковождителя

Так, предлагается «объединить должности финансово-экономического блока, поскольку они занимают половину всех клеток управленческой структуры».

Отмечается, что «эти люди назначались бывшим руководителем Роскосмоса Игорем Комаровым», и потому они могут попасть «под кадровые перестановки в числе первых».

Будущая структура управления прорабатывается; планируется, что ее облик представят после пилотируемого запуска с Байконура к Международной космической станции 6 июня.

Сообщается также, что в ходе планируемого на пятницу визита главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в Центр Хруничева будут рассмотрены вопросы кадровых перестановок в Центре, сокращении производства ракет «Протон» и ускорения производства новой ракеты «Ангара».

«Дмитрий Рогозин выступает за скорейший переход к серийному производству и началу полетов ракеты «Ангара», поскольку на разработку ракеты были затрачены большие средства. В то же время с 2014 года ракета так и не совершила ни одного старта и запланированный на 2018 год ее полет также находится под вопросом», – рассказал источник.

Также Рогозину сообщат о состоянии Многофункционального лабораторного модуля «Наука», запуск которого к Международной космической станции ежегодно откладывается – теперь он перенесен на 2019 год.

Отмечается, что поездка Рогозина на Центр Хруничева носит плановый характер. Экс-руководитель Роскосмоса Игорь Комаров посещал предприятие еженедельно, лично контролируя деятельность предприятия.

Ранее в мае сообщалось, что космический центр им. Хруничева разработал методы снижения трудоемкости производства ракет семейства «Ангара» в три раза, а ракет «Протон» – на 30%.

Кроме того, в марте центр Хруничева приступил к изготовлению первой ракеты-носителя «Ангара-А5» тяжелого класса для проведения запланированного на 2021 год пуска с космодрома Восточный.