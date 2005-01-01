В ОНФ назвали условия выполнения суперуказа Путина

Где-то мы видим некачественное исполнение, где-то нужен дополнительный контроль, где-то не хватило денег, – сказала газете ВЗГЛЯД сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева, комментируя итоги мониторинга ОНФ за выполнением «майских указов» 2012 года.

Зампред Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева отмечает, что даже выполненные поручения в рамках «майских указов» президента Владимира Путина от 2012 года требуют контроля. В этой оценке она предлагает опираться не на статистику, сколько «процентов указов» было выполнено, а на конкретные изменения: появление качественных дорог, строительство жилья для сирот, издание учебников.

«Указы президента практически все рассчитаны на людей. Они все, так сказать, зримые. Ты видишь, выполнены они или нет. Где-то мы видим некачественное исполнение, где-то нужен дополнительный контроль, где-то не хватило денег... Мы оценивали качественную составляющую: что сказали сами люди и как оценили эксперты», – рассказала Тимофеева.

Она призвала и впредь не забывать про выполнение поручений Путина, потому что они касаются каждого из россиян.

Что касается нового суперуказа, подписанного Путиным в день своей инаугурации 7 мая, Тимофеева отметила: в ОНФ вновь ставят для себя жесткие задачи по поводу мониторинга за его выпонением.

«Все наработки есть. Будем спорить, дискутировать, предлагать. Исполнение этого суперуказа зависит от каждого из нас. Мы не можем только говорить, что где-то не хватает денег, а где-то что-то не дописали. Все будет корректироваться по ходу. Нельзя все сразу сделать исключительно на шесть лет без единой корректировки. Могут возникать разные ситуации – политические и экономические», – сказала Тимофеева.

«Мы – команда, которая справится с этим жестким и очень амбициозным планом, если каждый из нас сделает свой вклад. Может быть, не все удастся сделать. Но главная задача не в том, чтобы отчитаться, а в том, чтобы изменить нашу жизнь», – считает Ольга Тимофеева.

Напомним, штаб ОНФ в четверг в Москве провел расширенное заседание, подытожив общественный мониторинг качества исполнения «майских указов»-2012 Путина. Эта оценка исполнения указов отличается от той, что предоставило правительство, которое ранее отчиталось о выполнении 94% поручений.

«Мы считаем, что, весь комплекс указов и поручений выполнены на 78%, еще 10% выполнены, но требуют доработки и контроля. И 12% мы считаем невыполненными», – заявил на заседании руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Среди выполненных указов он назвал создание системы по получению госсуслуг в режиме одного окна. «Это действительно победа власти, это настолько облегчило для граждан получение услуг! Настолько стало прозрачным, без различных схем, без различного блата», – отметил глава исполкома ОНФ.

Также удалось снизить показатели смертности по общим заболеваниям, среди которых туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, сократилась младенческая, материнская смертность, а также смертность в результате ДТП. Однако, по-прежнему высокой остается смертность, вызванная онкологией, посетовал Анисимов.

Среди невыполненных поручений осталось и снижение цен на рынке арендного жилья, в частности, для малообеспеченных граждан. Кроме того, не создана система независимой оценки работы школ и детсадов, а также качества услуг в поликлиниках.

Программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья ОНФ отнес к категории выполненных, но нуждающихся в доработке. «Мы считаем, что остались некачественные дома», – отметил Анисимов. Это направление «нужно доводить до ума», – подчеркнул он.

В эту же пограничную категорию ОНФ отнес решение проблемы с нехваткой детсадов. «Достигнута 100% обеспеченность», – указал Анисимов. Благодаря электронной очереди исчезли «схемы, когда передавались взятки», чтобы быстрее продвинутся в очереди, – подчеркнул он. «Однако в детсадах пришлось увеличить группы, в которых теперь до 30-35 детей, что, конечно, нельзя назвать оптимальным форматом воспитания», – отметил Анисимов, предупредив, что с ростом рождаемости проблема станет еще более острой.

На контроле у ОНФ находится 191 поручений по «майским указам». Свои экспертные заключения «фронтовики» направляют в контрольное управление президента, которое со своей стороны контролирует исполнение поручений по указам.