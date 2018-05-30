Ураган повредил башни нижегородского кремля

Ураган повредил кровлю на трех башнях нижегородского кремля, протяженность разрушений составила почти километр.

«По предварительной оценке ущерба после урагана 30 мая, в Нижегородском кремле повреждено ориентировочно около километра кровли. Нарушена кровля трех башен кремля – Георгиевской, Северной и Белой», – сообщили в управделами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области, передает РИА «Новости».

Отмечается, что повреждения получили около 40 деревьев на территории кремля, ведутся восстановительные работы. Для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей вход в кремль ограничен до утра 31 мая.

Ураган, прошедший над Нижним Новгородом в среду, оставил без электроснабжения жителей нескольких районов области: по данным регионального управления МЧС, без электроснабжения остались 63 населенных пункта, передает «Интерфакс». Из-за непогоды пострадали три человека.

Публикация от Витражная роспись. Декор. (@nadezhda_art_) 30 Май 2018 в 4:03 PDT

И кремль не устоял стихии))) Публикация от Виталий Балунов (@vitaliibalunov) 30 Май 2018 в 3:35 PDT