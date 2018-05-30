Премьер Болгарии подтвердил намерение ремонтировать военные самолеты в России

Военная авиационная техника Болгарии будет ремонтироваться в России, заявил болгарский премьер Бойко Борисов по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Российские вертолеты, которые используются в Афганистане, наши МиГи, которые находятся на вооружении болгарских вооруженных сил. Мы можем говорить и о штурмовиках Су», – перечислил Борисов технику, которую будут ремонтировать в России, передает ТАСС.

По его словам, перед приобретением новой техники Болгария работает над тем, чтобы отремонтировать старую. Борисов отметил, что ремонт вертолетов осуществляется, теперь предстоят работы по истребителям болгарской армии.

«Перед нами хорошие перспективы», – заключил он.

На прошлой неделе президент Румен Радев заявил, что Болгария не сможет дополнительно закупить у России истребители МиГ, так как по утвержденным требованиям самолеты должны быть произведены и находиться на вооружении как минимум в одном из государств – членов НАТО или ЕС.

В декабре 2017 года власти Болгарии попросили российскую авиастроительную корпорацию «МиГ» провести капитальный ремонт и заняться обслуживанием 15 истребителей МиГ-29. В марте 2018 года минобороны Болгарии договорилось с российской корпорацией «МиГ» об обслуживании и ремонте 15 своих истребителей МиГ-29.

При этом ранее Болгария отказывалась привлекать к ремонту МиГов Россию, отдавая предпочтение Польше.