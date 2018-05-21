Президент Болгарии опроверг покупку российских самолетов МиГ

Болгария не сможет дополнительно закупить у России истребители МиГ, так как по утвержденным требованиям, самолеты должны быть произведены и находиться на вооружении как минимум в одном из государств – членов НАТО или ЕС, заявил президент Болгарии Румен Радев.

«Согласно требованиям, утвержденным болгарским правительством, истребители должны быть произведены и находиться на вооружении, по крайней мере, в одном государстве-члене НАТО или ЕС, что логично с точки зрения наших союзнических обязательств. Это требование дает ответ на вопрос, так что давайте будем реалистами: покупка дополнительных истребителей МиГ невозможна», – передает «Коммерсант» слова Радева, отметившего, что Болгария заявила о намерении закупить боевой самолет нового типа в рамках модернизации военно-воздушных сил страны.

Он подчеркнул, что «несмотря на то, что Болгария является членом НАТО, она продолжает охранять свое воздушное пространство с помощью истребителей МиГ-29, и в связи с этим необходимо обеспечивать их своевременную техническую поддержку». По мнению болгарского лидера, это является доказательством необходимости восстановления взаимовыгодных отношений с Россией.



Напомним, в декабре 2017 года власти Болгарии попросили российскую авиастроительную корпорацию «МиГ» провести капитальный ремонт и заняться обслуживанием 15 истребителей МиГ-29.

В марте 2018-го министерство обороны Болгарии договорилось с российской корпорацией «МиГ» об обслуживании и ремонте 15 своих истребителей МиГ-29 в следующие четыре года.

Болгария ранее отказывалась привлекать к ремонту МиГов Россию, отдавая предпочтение Польше.