Названы спасители российской футбольной сборной

Лидерами сборной России по футболу на предстоящем ЧМ-2018 станут Александр Головин, Роман Зобнин, Далер Кузяев и Алексей Миранчук, сообщили американские СМИ.

«Эти четверо могут стать спасителями сборной на мировом первенстве. Россия лихорадочно готовится к чемпионату мира, но у хозяев турнира есть четверка игроков, дарящие им надежду», – говорится в материале канала ESPN.

Напомним, ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что задача-минимум для российской сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года - выйти из группы.