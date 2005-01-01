Сотрудники украинских АЭС стали массово уезжать в Россию

Из-за недофинансирования отрасли сотрудники украинских атомных электростанций (АЭС) массово увольняются и уезжают работать в другие страны: Россию, Белоруссию и Турцию, заявила депутат Верховной рады Виктория Войцицкая.

«Один из ключевых вызовов, по словам руководителей АЭС, – массовое увольнение кадров: от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков до инженеров управления реакторами и другим высокотехнологическим оборудованием», – написала она в своем Facebook.

По ее словам, люди уезжают в Россию, Белоруссию и Турцию. Войцицкая добавила, что отрасль «критически недофинансирована». Причиной она называет «дискриминационную тарифную политику регулятора», которую необходимо «срочно менять».

Отметим, что Украина в этом году резко снизила закупки ядерного топлива, закупив его за первые три месяца 2018 года на 20,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.