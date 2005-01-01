Анкара пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для США

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил закрыть для США авиабазу Инджирлик из-за недружественной политики Вашингтона.

«Мы стараемся наладить отношения с США. Чтобы они нормализовались, США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдачи Гюлена, есть и другие проблемы. Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: «Закройте базы Инджирлик, Кюреджик», – сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Турция рассчитывает на решение проблемы Манбиджа с помощью дорожной карты, согласованной с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости».

«У нас в руках есть и другие козыри. США не должны терять такого союзника, как мы. Ждем, что США отступятся от своих ошибочных шагов. … Но если надежда иссякнет, то Турция сможет показать свою силу. Мы независимая страна и будем принимать те или иные шаги по своему усмотрению», – добавил Чавушоглу.

Отношения между США и Турцией начали портиться в марте в связи с беспокойством Анкары поддержкой со стороны Вашингтона сирийских курдов из YPG, успешно воюющих с исламистами и фактически установившими свое квазигосударство на севере Сирии. Тогда Чавушоглу заявил, что отношения Анкары и Вашингтона близки к точке кипения.