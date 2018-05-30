Кремль анонсировал ряд решений по региональным темам

Решения по ряду региональных вопросов будут озвучены в Креме до 15.00 мск, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент сегодня продолжает заниматься региональными проблемами. В течение пары часов расскажем, каким образом», – сказал он, передает ТАСС.

На уточняющий вопрос о том, принята ли президентом Владимиром Путиным отставка губернатора Алтайского края Александра Карлина, Песков не ответил. «Об этом будет сообщено своевременно», – сказал он.

Ранее в среду губернатор Алтайского края Александр Карлин на заседании правительства региона в среду объявил, что решил покинуть свой пост.