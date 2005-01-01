Губернатор Алтая объявил об отставке

Губернатор Алтайского края Александр Карлин на заседании правительства региона в среду объявил, что решил покинуть свой пост, сообщил представитель правительства.

«Александр Карлин озвучил свое решение на заседании правительства региона. Он подал в отставку», – заявили в кабмине региона, передает РИА «Новости».

Ранее источник в Совете Федерации сообщил, что Карлин написал заявление об отставке, и это было сделано еще 28 мая.

Александр Карлин родился 29 октября 1951 года в селе Медведка (ныне не существует) Тюменцевского района Алтайского края в семье депортированных на Алтай поволжских немцев. Детство Карлина прошло в деревне Королевка, где он окончил восемь классов, а среднее образование получил школе села Вылково. В 1972 году с отличием закончил Свердловский юридический институт.

С 1972 по 1986 год работал в прокуратуре Бийска и Барнаула, затем занимал различные должности в прокуратуре СССР и РФ. В 2000–2004 годах работал в министерстве юстиции РФ, с 2004 года трудился в должности начальника управления администрации президента России по вопросам государственной службы. В 2005 году был предложен президентом РФ на должность главы администрации Алтайского края после гибели в автомобильной катастрофе губернатора Михаила Евдокимова.

Ранее политолог Вячеслав Смирнов, комментируя серию кадровых изменений в руководстве регионов России, заявил газете ВЗГЛЯД, что решение по каждой персоналии принимается исходя из личных качеств, опыта предыдущей работы, способности интегрироваться в местные элиты.