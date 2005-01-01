Губернатор Алтая объявил об отставке

Взгляд
30 мая, среда  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Европа дождалась альтернативы российскому газу

У «Турецкого потока» появился реальный конкурентФото: president.az
В Баку официально открыли «Южный газовый коридор», по которому в Турцию и Европу пойдет азербайджанский газ. В отличие от дорогого американского СПГ, новый трубопроводный игрок может составить реальную конкуренцию российскому газу. Выдержит ли «Газпром» появление соперника? Или экспорт российского газа в Европу начнет падать?  Подробности...
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Бесполезно вырывать из рук Трампа «подарки для Путина»

Владимир Путин не ждет подарков от Дональда ТрампаФото: Carlos Barria/Reuters
Трамп не должен делать подарки Путину – такое предостережение прозвучало из Старого Света. Европейские атлантисты опасаются за будущее НАТО и призывают американского президента воздержаться от заявлений, которые могли бы быть выгодны России. Получается, западные элиты так и не поверили в искренность заявлений Трампа о его приверженности атлантической солидарности. Почему? Подробности...
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Смерть Аркадия Бабченко является поводом для сочувствия

Последнее публичное высказывание Аркадия Бабченко получилось максимально символичнымФото: facebook.com/babchenkoa
В Киеве убит журналист. В Киеве убит гражданин России. В последние годы подобное происходит регулярно. На этот раз убит российский журналист Аркадий Бабченко. Одни сейчас злословят в его адрес, как любил злословить он сам, другие обвиняют в произошедшем Россию. Не правы ни те ни другие. Подробности...
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Реанимация украинской боевой авиации невозможна без России

Демонстрация украинских ВВС была эффектной, но вряд ли она подкреплена реальной силойФото: кадр из видео
Украина провела учения боевой авиации в небе над Донбассом. Судя по официальным видеороликам, в них приняли участие штурмовики Су-25 и многоцелевые истребители МиГ-29. Источники газеты ВЗГЛЯД сообщают, что ВВС Украины активизировались в Донбассе с середины мая. Цели Киева можно предугадать, но есть ли у них средства для атак с воздуха? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Не будем уподобляться Аркадию Бабченко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие журналисты (украинские, российские, армянские), каких бы вы ни были политических взглядов, вам не стоит жить на Украине. В любой момент ваша смерть может стать частью политического шоу. Подробности...
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«Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь»

Алексей Баранов, журналист
В свете наблюдений за волнениями вокруг судьбы «узника Кремля» Сенцова стоило бы рассмотреть историческую и этическую составляющие такого явления, как голодовка осужденного по статьям о террористической деятельности. Подробности...

До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Счетная палата ФРГ обвинила министерство обороны, возглавляемое Урсулой фон дер Ляйен, в сокрытии фактов о недостаточном количестве военного снаряжения. Мало того, Счетная палата обнаружила и фальсификации в документах. Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Губернатор Алтая объявил об отставке

             30 мая 2018, 11:14
          Фото: altairegion22.ru
          Текст: Алина Назарова

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          Губернатор Алтайского края Александр Карлин на заседании правительства региона в среду объявил, что решил покинуть свой пост, сообщил представитель правительства.

          «Александр Карлин озвучил свое решение на заседании правительства региона. Он подал в отставку», – заявили в кабмине региона, передает РИА «Новости».

          Ранее источник в Совете Федерации сообщил, что Карлин написал заявление об отставке, и это было сделано еще 28 мая.

          Александр Карлин родился 29 октября 1951 года в селе Медведка (ныне не существует) Тюменцевского района Алтайского края в семье депортированных на Алтай поволжских немцев. Детство Карлина прошло в деревне Королевка, где он окончил восемь классов, а среднее образование получил школе села Вылково. В 1972 году с отличием закончил Свердловский юридический институт.

          С 1972 по 1986 год работал в прокуратуре Бийска и Барнаула, затем занимал различные должности в прокуратуре СССР и РФ. В 2000–2004 годах работал в министерстве юстиции РФ, с 2004 года трудился в должности начальника управления администрации президента России по вопросам государственной службы. В 2005 году был предложен президентом РФ на должность главы администрации Алтайского края после гибели в автомобильной катастрофе губернатора Михаила Евдокимова.

          Ранее политолог Вячеслав Смирнов, комментируя серию кадровых изменений в руководстве регионов России, заявил газете ВЗГЛЯД, что решение по каждой персоналии принимается исходя из личных качеств, опыта предыдущей работы, способности интегрироваться в местные элиты.


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