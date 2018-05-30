В Бурятии со второй попытки запустили почтовый беспилотник

Вторая попытка запуска дрона с почтовой корреспонденцией в Тарбагатайском районе Бурятии прошла успешно.

«Запуск и посадка сегодня совершены успешно», – передает ТАСС слова производителя беспилотника, гендиректора компании «Магнетар», Андрей Нестеренко.

Был запущен грузовой беспилотник «Рудрон» с несколькими письмами общим весом около 200 граммов.

Протяженность маршрута по воздуху от села Верхний Саянтуй до села Надеино составила 12 километров.



«Вот только что был запущен первый аппарат-разведчик. Он дойдет до пункта назначения, и отправится второй с посылкой. В посылке лежит фото Ивана Урганта», – передает РИА «Новости» слова источника.



Напомним, 2 апреля в Бурятии прошел испытательный запуск беспилотника «Почты России». Дрон не достиг цели, врезавшись в стену жилого дома. Причиной крушения разработчики назвали нештатное отключение электронного оборудования. Груз должен был быть доставлен в село Тарбагатай, за 35 километров от города.

Позднее, 8 мая дрон почты Казахстана упал перед журналистами в ходе репетиции. Причинами крушения названы погодные условия.