Робот-почтальон провалил первое задание

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2 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:43  |  vz.ru
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Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
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Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу

Мастодонта российской политики заменил новичок, которому предстоит доказать способность установить коммуникацию с жителями КузбассаФото: Александр Кряжев/РИА "Новости", Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Какие задачи предстоит решить Цивилеву и какие ошибки исправить, чтобы остаться на своем посту после осенних выборов? Подробности...
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В России грозятся закрыть торговые центры и снести высотки

Желание депутатов упростить эвакуацию детей в случае нового пожара понятно, но возникают несколько очевидных вопросовФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Депутаты Госдумы выступили с инициативой перенести кинотеатры в торговых центрах на нижние этажи. Идея объяснимая, но насколько она реализуема? И стоит ли в рамках всероссийской проверки пожарной безопасности замыкаться только на торговых центрах? Многоэтажные дома могут быть куда более опасны. Подробности...
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Запад испугался тени Москвы за спиной Каддафи

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Некогда Саиф аль-Ислам Каддафи пообещал отомстить за смерть своего отца. Эта возможность представится ему в середине года, когда в Ливии должны пройти президентские выборы. Силы, ввергнувшие страну в хаос, откровенно опасаются такого сценария, называя наследника Муаммара «ставленником Москвы».  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Подход к освобождению захваченных американцами граждан России должен быть пересмотрен

Игорь Молотов, писатель, публицист
Через Атлантику пролетают борта с высланными дипломатами, в Лондоне в эти минуты пишут России обвинительный приговор. Дипломатия выглядит анахронизмом. В понедельник из оплота демократии пришла очередная неутешительная новость. Подробности...
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Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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          Робот-почтальон провалил первое задание

          От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломки   2 апреля 2018, 20:40
          Фото: Андрей Огородник/ТАСС
          Текст: Виктория Федотова

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          XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым?

          Испытательный запуск беспилотника «Почты России» проводился в одном из микрорайонов Улан-Удэ (Бурятия), откуда груз должен был быть доставлен в село Тарбагатай, за 35 километров от города. Согласно характеристикам, аппарат не боится порывистых ветров. Накануне прошел еще один предварительный испытательный запуск при скорости ветра до 16 км/ч, на которых беспилотник показал устойчивость, сообщает коллективный блог GRB.  

          Мультикоптер способен доставлять груз весом 4, 50, 100 и 230 кг. Крейсерская скорость 60 км/ч, масса 7 кг. Дальность полета – 60–70 км с возвратом. Маршрут полета беспилотного аппарата выстраивается в онлайн-картах, коптер следует ему, не отклоняясь от заданного курса.

          Однако в итоге испытательный запуск аппарата стоимостью 1,2 млн рублей провалился: машина упала через несколько секунд после старта, врезавшись в стену жилого дома. Свидетелями этого стали глава «Почты России» Николай Подгузов и глава Бурятии Алексей Цыденов.

          В пресс-службе «Почты России» сообщили, что вся ответственность за крушение лежит на производителе беспилотника, а представители компании были в числе гостей. Еще там рассказали, что табличка с надписью «Почта России» висела для «антуража мероприятия», цитирует представителя компании радиостанция «Говорит Москва».

          Несмотря на фиаско, в пресс-службе главы республики заявили, что эксперимент по доставке почты беспилотником продолжится, сообщает ТАСС. «Кто не рискует, тот не получает результат. Если мы стали пилотным регионом [по доставке почтовых грузов беспилотниками], то мы соберем все ошибки, отработаем технологию, чтобы она дальше тиражировалась», – привели в пресс-службе слова Алексея Цыденова.

          Первоначально причиной провала пилотного проекта по доставке посылок «Почты России» считался микроволновый удар, который сбил работу электронной аппаратуры дрона. В зоне взлета беспилотника члены команды разработчика насчитали 103 точки подключения Wi-Fi, которые могли внести помехи в летное задание. Однако источник в Институте проблем управления (ИПУ) РАН опроверг это заявление:

          «Wi-Fi работает на чистоте 2,4 ГГц, ровно так же, как и микроволновая печь. Это частота, которая разрешена для бытовых применений, но не для промышленной радиосвязи. Поэтому Wi-Fi может работать на небольших расстояниях. Частота ГЛОНАСС [на которой летают беспилотники] составляет 1,6 ГГц, поэтому две частоты совпасть не могли. Но, если исключить технический сбой самого дрона, причиной крушения могла стать другая субгармоника, например, «глушилки», – сообщил газете ВЗГЛЯД собеседник.

          Гендиректор компании по производству дронов Copter Express Олег Понфиленок заявил, что, судя по видеоролику, у дрона мог отказать один из парамоторов на луче: «Это объясняет его траекторию падения, так что Wi-Fi тут ни при чем. Если бы сбой был из-за помех с сигналом, беспилотник бы просто сел, но не врезался в стену дома».

          Позже производитель дрона, компания «Рудрон/Экспедитор 3М», сообщил, что при испытательном запуске беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло нештатное отключение электронного оборудования. Более точные причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных.

          По словам главы Copter Express, время работает на пользу этой технологии. «В настоящий момент экономическая обоснованность может быть не очевидна, но вскоре ее преимущества будут всем понятны, но потом уже будет поздно начинать из-за высокой конкуренции», – заявил эксперт корреспонденту газеты ВЗГЛЯД.

          «Во-первых, очень хорошо, что «Почта России» спустя три года разговоров действительно занялась испытаниями дронов. Во-вторых, это не делается в спешке. Мне в том числе звонил представитель «Почты России» в пятницу, 30 марта, с просьбой организовать доставку 2 апреля в Улан-Удэ... Ну и в-третьих, самое главное, разбился ли аппарат или успешно доставил бы груз по назначению – для принятия решения о доставке дронами не имеет никакого значения. Для этого необходимо набрать статистику по тысячам полетов и просчитать экономику на основе цифр, полученных по итогам тестовой эксплуатации в реальном регионе», – заявил Олег Понфиленок на своей странице в Facebook.

          В настоящее время такой формат в среднем на 30% дороже, чем традиционный способ доставки посылки. Но через несколько лет, по мнению эксперта, многое изменится. «Технология развивается и дешевеет, сейчас можно говорить об условной стоимости полета 100 рублей. Для точных расчетов нужен пилотный проект», – подчеркивает эксперт. На Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году представители «Почты России» заявляли, что на 1 кг перевозимого груза на расстояние примерно 300 км стоимость доставки должна составлять не более 30–50 рублей.

          Однако важна не только стоимость дрона и его полета, но и стоимость станций для загрузки и разгрузки посылок, подзарядки аппарата (желательно автоматической), оплаты работы персонала и множества других факторов, которые можно будет понять только на практике. «Если экономика не сойдется, то искать других производителей, объявлять конкурс. Не сейчас, так через три–пять лет, но доставка дронами станет более выгодной, чем курьерами», – считает Олег Понфиленок.

          Он раскритиковал стоимость разбившегося беспилотника, назвав ее завышенной. По словам эксперта, автоматический дрон «COEX Пеликан», который имеет схожие характеристики, стоит в рознице 349 тыс. рублей.

          Идея доставлять посылки с помощью БПЛА обсуждалась давно. В 2013 году пионером подобной системы доставки стал американский онлайн-магазин Amazon, в 2015 году тестовые запуски прошли в Швейцарии, спустя год – в США. Мобильным БПЛА не мешает бездорожье и пробки, они экологически чистые (могут летать за счет электрической подзарядки), а при грамотном использовании могут служить до пяти лет.

          В 2017 году гендиректор «Почты России» Николай Подгузов заявлял о том, что планируется тестовый запуск БПЛА с посылками: «Мы хотим запустить пилотный проект в Якутии по доставке дронами посылок весом от 50 до 300 кг от сортировочного центра до удаленных отделений почтовой связи», – цитировало слова Подгузова РИА «Новости». Видимо, в итоге вместо Якутии была выбрана Бурятия.

          «Почте России» должны быть интересны такие технологии, поскольку 10% территории России недоступны для обычных видов доставки. Однако к потенциальному транспорту остается много вопросов, касающихся безопасности использования, регистрации аппаратов и многих других нюансов.


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