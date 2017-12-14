Первый беспилотник «Почты России» разбился о стену жилого дома

В понедельник в Улан-Уде попытка доставить почту беспилотником закончилась неудачей – аппарат «Почты России» врезался в дом вскоре после взлета, сообщил представитель правительства Бурятии.

«Аппарат запустили по плану, он «встал», а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента», – передает слова представителя бурятского правительства РИА «Новости».

Для запуска БПЛА отвели площадку в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, откуда груз должен был быть доставлен в село Тарбагатай, за 35 километров от города. В церемонии запуска приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

Однако уже через несколько минут после запуска дрон потерпел крушение, столкнувшись с домом, передает «Байкал Daily».

Сообщается, что Бурятию выбрали в качестве экспериментальной площадки для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата.

Накануне проводился тестовый запуск аппарата при скорости ветра до 16 км/ч, и беспилотник продемонстрировал устойчивость. По словам разработчика и собственника аппарата, из 10 тыс. часов налета по всей России дрон ни разу не падал.

По предварительной версии, причиной аварии стал микроволновый удар, который сбил работу электронной аппаратуры.

По этой причине произошел сбой в системе навигации. Специальные замеры обнаружили в зоне взлета дрона 103 источника Wi-Fi, они могли внести помехи в летное задание, уверяют члены команды разработчика.

Мультикоптер российского производства способен доставлять груз весом 4, 50, 100 и 230 кг, сообщает информационное агентство БМК.

Крейсерская скорость беспилотника составляет 60 километров в час, его масса – 7 килограммов, дальность полета – 60–70 км с возвратом. Оценочная стоимость беспилотного аппарата составляет 1 млн 200 тыс. рублей.

Маршрут полета беспилотного аппарата выстраивается в онлайн-картах, по которому коптер следует, не отклоняясь от заданного курса. В момент приземления система аппарата глушит двигатели и после трех минут ожидания, что дается на выемку посылки, вновь заводится и берет обратный курс.