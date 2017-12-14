Производитель дрона для «Почты России» назвал причину крушения

Взгляд
2 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:05  |  vz.ru
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Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
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Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу

Мастодонта российской политики заменил новичок, которому предстоит доказать способность установить коммуникацию с жителями КузбассаФото: Александр Кряжев/РИА "Новости", Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Какие задачи предстоит решить Цивилеву и какие ошибки исправить, чтобы остаться на своем посту после осенних выборов? Подробности...
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В России грозятся закрыть торговые центры и снести высотки

Желание депутатов упростить эвакуацию детей в случае нового пожара понятно, но возникают несколько очевидных вопросовФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Депутаты Госдумы выступили с инициативой перенести кинотеатры в торговых центрах на нижние этажи. Идея объяснимая, но насколько она реализуема? И стоит ли в рамках всероссийской проверки пожарной безопасности замыкаться только на торговых центрах? Многоэтажные дома могут быть куда более опасны. Подробности...
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Запад испугался тени Москвы за спиной Каддафи

Когда его отец был еще жив, Саиф аль-Ислам выступал за проведение в Ливии либеральных реформФото: Paul Hackett/Reuters
Некогда Саиф аль-Ислам Каддафи пообещал отомстить за смерть своего отца. Эта возможность представится ему в середине года, когда в Ливии должны пройти президентские выборы. Силы, ввергнувшие страну в хаос, откровенно опасаются такого сценария, называя наследника Муаммара «ставленником Москвы».  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Три рациональных вывода из «британского безумия»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
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Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Производитель дрона для «Почты России» назвал причину крушения

             2 апреля 2018, 12:42
          Фото: кадр из видео
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          При тестовом запуске беспилотника для «Почты России» произошло нештатное отключение электронного оборудования, заявил производитель беспилотника – компания «Рудрон/Экспедитор 3М».

          «Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

          Ранее представитель правительства Бурятии сообщил, что первая в России попытка доставить почту беспилотником закончилась неудачей – вскоре после взлета аппарат упал на землю.



          В пресс-службе «Почты» подчеркнули, что тестовый запуск беспилотника проводился его производителем, представители почтового оператора присутствовали в качестве гостей.

          Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Это решение было принято по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и гендиректора «Почты России» Николая Подгузова.

          В пресс-службе главы Бурятии заявили, что эксперимент по доставке почтовых отправлений беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) продолжится, несмотря на то, что прошедший в понедельник в Бурятии первый пуск дрона окончился неудачей.

          «Мы точно на этом не остановимся, мы будем пытаться дальше. Кто не рискует, тот не получает результат. Если мы стали пилотным регионом (по доставке почтовых грузов беспилотниками – прим. ВЗГЛЯД), то мы соберем все ошибки, отработаем технологию, чтобы она дальше тиражировалась», – передает ТАСС слова главы Бурятии Алексея Цыденова.

          Тем временем сообщается, что содержимое посылки, которую неудачно попытался доставить беспилотник «Почты России», не пострадало. «Дом не пострадал», – добавил источник в правительстве Бурятии.


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