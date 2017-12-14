Производитель дрона для «Почты России» назвал причину крушения

При тестовом запуске беспилотника для «Почты России» произошло нештатное отключение электронного оборудования, заявил производитель беспилотника – компания «Рудрон/Экспедитор 3М».

«Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Ранее представитель правительства Бурятии сообщил, что первая в России попытка доставить почту беспилотником закончилась неудачей – вскоре после взлета аппарат упал на землю.

В пресс-службе «Почты» подчеркнули, что тестовый запуск беспилотника проводился его производителем, представители почтового оператора присутствовали в качестве гостей.

Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Это решение было принято по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и гендиректора «Почты России» Николая Подгузова.



В пресс-службе главы Бурятии заявили, что эксперимент по доставке почтовых отправлений беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) продолжится, несмотря на то, что прошедший в понедельник в Бурятии первый пуск дрона окончился неудачей.

«Мы точно на этом не остановимся, мы будем пытаться дальше. Кто не рискует, тот не получает результат. Если мы стали пилотным регионом (по доставке почтовых грузов беспилотниками – прим. ВЗГЛЯД), то мы соберем все ошибки, отработаем технологию, чтобы она дальше тиражировалась», – передает ТАСС слова главы Бурятии Алексея Цыденова.

Тем временем сообщается, что содержимое посылки, которую неудачно попытался доставить беспилотник «Почты России», не пострадало. «Дом не пострадал», – добавил источник в правительстве Бурятии.