В РАН опровергли данные о письме Путину по поводу создания Миннауки

Президиум Российской академии наук (РАН) не направлял письмо президенту Владимиру Путину по поводу создания Министерства науки и высшего образования, заявила пресс-секретарь президиума организации Светлана Попова.

Попова заявила, что президиум РАН на одном из заседаний действительно обсуждал вопросы, «связанные с созданием Министерства науки и высшего образования», однако «никакого официального письма президиум РАН в адрес президента страны направлял», передает «Интерфакс».

Кроме того, нет документа, «в котором президиум РАН высказывает озабоченность взаимоотношениями Академии наук и нового министерства».

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что руководство РАН подготовило письмо президенту Путину по поводу обеспокоенности будущими отношениями между РАН и новым Министерством науки и высшего образования, которое возглавил бывший руководитель ликвидированного Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков, а также по поводу других вопросов.

Напомним, в мае на пост главы Миннауки был назначен Михаил Котюков.